Вступило в силу решение США о выходе из ЮНЕСКО

СЕГОДНЯ 07:55 2018-12-31T07:55:44+03:00

Теперь Вашингтон будет выступать только в качестве наблюдателя

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Решение Соединенных Штатов Америки о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры вступило в силу.

Как сообщает ТАСС, с этого момента Вашингтон прекращает полноправное членство в ЮНЕСКО и переходит в статус наблюдателя. Для США это означает освобождение от уплаты членских взносов, а также потеря права избираться в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО.

Отметим, что членские взносы США не платят с 2011 года. Отказ от финансирования организации произошел после принятия в полноправные члены Палестины.

Напомним, что о выходе Вашингтона из ЮНЕСКО стало известно еще в октябре 2017 года. Тогда официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт заявила, что причиной такого решения со стороны американских властей явились растущая задолженность по членским взносам, необходимость фундаментальной реформы и продолжающаяся антиизраильская предвзятость организации.

Отметим, что ранее выход США прокомментировал представитель России при ЮНЕСКО, посол Александр Кузнецов. Он отметил, что такое решение плохо отразится на многостороннем гуманитарном сотрудничестве.

Также дипломат напомнил, что «это не первый случай такого рода». В 1985 году штаты также выходили из организации и снова вступили в нее почти через 20 лет.