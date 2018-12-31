Россия победила Швейцарию в матче молодежного чемпионата мира по хоккею

СЕГОДНЯ 08:17 2018-12-31T08:17:46+03:00

Команда Валерия Брагина выиграла во время матча в Канаде со счетом 7:4

Изменить размер текста: A A

Молодежная сборная России по хоккею победила команду Швейцарии в матче группы А на чемпионате мира, который проходит в Канаде. Итоговый счет составил 7:4.

Первую шайбу забросил Кирилл Марченко (15-я минута). После него в матче отличились Дмитрий Саморуков (27-я минута), Григорий Денисенко (32-я минута), Кирилл Слепец (43-я минута), Александр Алексеев (47-я минута), Павел Шэн (52-я минута) и Виталий Кравцов (53-я минута).

В ворота российской сборной шайбы забросили Марко Леман (1 и 26-я минуты), Валентин Нюсбаумер (10-я минута) и Янник Брюшвайлер (48-я минута).

По ходу встречи команда Валерия Брагина уступала со счетом 0:2 и 1:3. В конце второго периода Швейцария получила право на два буллита из-за нарушений Дмитрия Саморукова. Однако обе попытки противнику не удалось реализовать.

За неспортивное поведение матч-штраф получил Иван Муранов. Лучшим игроком матча был признан голкипер сборной России Даниил Тарасов.

Отметим, что на данный момент Россия занимает второе место в турнирной таблице группы А. На первом месте находится Канада. Встреча двух команд пройдет 1 января в 04:00 по московскому времени.