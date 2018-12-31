2018-12-31T08:53:06+03:00
В мире

Американец обстрелял машину с матерью и детьми в Техасе

Полиция ведет розыск мужчины, по вине которого погиб один ребенок
Алена Басавина
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Полиция Техаса ищет стрелка Фото: twitter Ed GonzalezПолиция Техаса ищет стрелка Фото: twitter Ed Gonzalez
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В США неизвестный открыл огонь по машине, в которой находилась мать с четырьмя детьми. Об этом сообщает шериф штата Техас Эд Гонзалез.

Известно, что инцидент произошел утром на парковке торгового центра в городе Уоллисвилл. Неизвестный мужчина в красной толстовке начал стрелять по машине, в которой находилась женщина с дочерями.

В результате два подростка не пострадали, девочка 8-10 лет скончалась на месте, младший ребенок пострадал от осколков стекла. Мать была ранена в руку. Подозреваемый сбежал.

На данный момент полиция штата ведет розыск мужчины лет 40 с бородой, который скрылся на красном грузовике.

«Пожалуйста, держите эту семью в своих молитвах. Пять человек стали свидетелями гибели невинного ребенка на глазах у матери», - обратился шериф к жителям города.

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