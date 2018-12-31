МЧС предупреждает об увеличении рисков возникновения пожаров в новогодние праздники

СЕГОДНЯ 09:09 2018-12-31T09:09:38+03:00

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МЧС России предупреждает об увеличении рисков возникновения пожаров во время новогодних каникул. По словам главного государственного инспектора России по пожарному надзору Рината Еникеева, во время каникул обычно происходит до 3 тысяч пожаров.

«Период новогодних праздников, как и любой праздничный день, сопряжен с высокими рисками возникновения пожаров. Обычно пик пожаров и погибших в них в новогодние каникулы приходится на 1-3 января», - рассказал ТАСС Еникеев.

Он отметил, что основной причиной этого является потеря бдительности. Поэтому МЧС просит не злоупотреблять алкоголем, не оставлять детей без присмотра и выключать новогодние гирлянды и другое электрооборудование.

Он добавил, что большая часть пожаров приходится на жилой сектор. Основное время гибели людей от двух ночи до пяти утра.

Опасность на новогодних каникулах представляет некачественная пиротехника. МЧС призывает покупать петарды, фейерверки и салюты только в специализированном магазине при наличии сертификата соответствия.