Посол Украины обвинил Россию в ухудшении отношений между Киевом и Варшавой
Россия «заинтересована» в ухудшении польско-украинских отношений. Такую позицию высказал посол Украины в Польше Андрей Дещица.
«Мы не знаем, кто разбивал украинские памятники в Польше и кто уничтожал польские на Украине. «Яблоко раздора» нам подбросила Россия, и она будет продолжать это делать в дальнейшем», - приводит слова дипломата РИА Новости.
Дещица призвал Киев и Варшаву к сохранению толерантности и взаимного уважения на фоне ухудшения «внешних факторов».
Напомним, что напряженные отношения между Польшей и Украиной носят исторический характер. Варшава осуждает героизацию членов «Украинской повстанческой армии»*, которая причастна к уничтожению польского населения Волыни. В 2017 году польский сейм официально признал данный исторический факт геноцидом народа.
* организация, запрещенная на территории России