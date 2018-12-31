Посол Украины обвинил Россию в ухудшении отношений между Киевом и Варшавой

СЕГОДНЯ 10:16 2018-12-31T10:16:24+03:00

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Россия «заинтересована» в ухудшении польско-украинских отношений. Такую позицию высказал посол Украины в Польше Андрей Дещица.

«Мы не знаем, кто разбивал украинские памятники в Польше и кто уничтожал польские на Украине. «Яблоко раздора» нам подбросила Россия, и она будет продолжать это делать в дальнейшем», - приводит слова дипломата РИА Новости.

Дещица призвал Киев и Варшаву к сохранению толерантности и взаимного уважения на фоне ухудшения «внешних факторов».

Напомним, что напряженные отношения между Польшей и Украиной носят исторический характер. Варшава осуждает героизацию членов «Украинской повстанческой армии»*, которая причастна к уничтожению польского населения Волыни. В 2017 году польский сейм официально признал данный исторический факт геноцидом народа.

* организация, запрещенная на территории России