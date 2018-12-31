МИД Румынии выразил сожаление по поводу публикации на сайте посольства России

СЕГОДНЯ 11:19 2018-12-31T11:19:27+03:00

Ведомство прокомментировало выход статьи под названием «Кому через 75 лет после Второй мировой войны понадобилось доставать из нафталина мифы о «бесчинствах» советских солдат - освободителей Европы от фашизма»

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МИД Румынии высказал сожаление по поводу публикации на сайте посольства России статьи о проблемах румыно-российской истории. Такое сообщение появилось на официальном сайте ведомства.

«Мы сожалеем о том, что посольство Российской Федерации продолжает серию «исторических эпизодов», - указано в комментарии. Ведомство призвало оставить эту тему для изучения историкам и ученым.

«Мы также напоминаем вам о существовании румынско-российского совместного комитета историков, который способен и способен анализировать общую историю отношений между Румынией и Российской Федерацией», - написал МИД Румынии.

Отметим, что раннее на сайте посольства России в Румынии была опубликована статья под названием «Кому через 75 лет после Второй мировой войны понадобилось доставать из нафталина мифы о «бесчинствах» советских солдат – освободителей Европы от фашизма».

В материале дипломатическое представительство осудило появлении в западной и румынской прессе различных публикаций, которые очерняют бойцов Красной Армии, освободивших от фашизма страны Восточной и Центральной Европы.

«В рамках этой непрекращающейся пропагандистской кампании антисоветские и антироссийские злопыхатели пытаются вбить людям в голову, что Красная Армия была сборищем грабителей и насильников, не знающих пощады к мирному населению», - указали дипломаты.