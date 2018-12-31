МИД Румынии выразил сожаление по поводу публикации на сайте посольства России
МИД Румынии высказал сожаление по поводу публикации на сайте посольства России статьи о проблемах румыно-российской истории. Такое сообщение появилось на официальном сайте ведомства.
«Мы сожалеем о том, что посольство Российской Федерации продолжает серию «исторических эпизодов», - указано в комментарии. Ведомство призвало оставить эту тему для изучения историкам и ученым.
«Мы также напоминаем вам о существовании румынско-российского совместного комитета историков, который способен и способен анализировать общую историю отношений между Румынией и Российской Федерацией», - написал МИД Румынии.
Отметим, что раннее на сайте посольства России в Румынии была опубликована статья под названием «Кому через 75 лет после Второй мировой войны понадобилось доставать из нафталина мифы о «бесчинствах» советских солдат – освободителей Европы от фашизма».
В материале дипломатическое представительство осудило появлении в западной и румынской прессе различных публикаций, которые очерняют бойцов Красной Армии, освободивших от фашизма страны Восточной и Центральной Европы.
«В рамках этой непрекращающейся пропагандистской кампании антисоветские и антироссийские злопыхатели пытаются вбить людям в голову, что Красная Армия была сборищем грабителей и насильников, не знающих пощады к мирному населению», - указали дипломаты.