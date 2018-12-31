2018-12-31T11:19:27+03:00
Политика

МИД Румынии выразил сожаление по поводу публикации на сайте посольства России

Ведомство прокомментировало выход статьи под названием «Кому через 75 лет после Второй мировой войны понадобилось доставать из нафталина мифы о «бесчинствах» советских солдат - освободителей Европы от фашизма»
Алена Басавина
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МИД Румынии прокомментировал публикацию посольства РоссииМИД Румынии прокомментировал публикацию посольства РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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МИД Румынии высказал сожаление по поводу публикации на сайте посольства России статьи о проблемах румыно-российской истории. Такое сообщение появилось на официальном сайте ведомства.

«Мы сожалеем о том, что посольство Российской Федерации продолжает серию «исторических эпизодов», - указано в комментарии. Ведомство призвало оставить эту тему для изучения историкам и ученым.

«Мы также напоминаем вам о существовании румынско-российского совместного комитета историков, который способен и способен анализировать общую историю отношений между Румынией и Российской Федерацией», - написал МИД Румынии.

Отметим, что раннее на сайте посольства России в Румынии была опубликована статья под названием «Кому через 75 лет после Второй мировой войны понадобилось доставать из нафталина мифы о «бесчинствах» советских солдат – освободителей Европы от фашизма».

В материале дипломатическое представительство осудило появлении в западной и румынской прессе различных публикаций, которые очерняют бойцов Красной Армии, освободивших от фашизма страны Восточной и Центральной Европы.

«В рамках этой непрекращающейся пропагандистской кампании антисоветские и антироссийские злопыхатели пытаются вбить людям в голову, что Красная Армия была сборищем грабителей и насильников, не знающих пощады к мирному населению», - указали дипломаты.

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