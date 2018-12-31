Число жертв стихии на Филиппинах превысило 60

СЕГОДНЯ 12:22 2018-12-31T12:22:36+03:00

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Около 68 человек числятся погибшими в результате проливных дождей и оползней на Филиппинских островах. Такие данные представили в ведомстве гражданской обороны страны.

Больше всех от удара стихии пострадал горный район Бикол, который находится к юго-востоку столицы Манилы. Там погибшими числятся 57 человек. Еще 11 человек стали жертвами разрушений на острове Самар.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на власти Филиппин, число жертв стихии продолжит расти. На островах проводятся спасательные и поисковые операции.

На данный момент пропавшими без вести остаются больше двадцати местных жителей.

Отметим, что Филиппины оказались во власти тропических ливней 26 декабря. Местные власти смогли эвакуировать больше 3,5 тысяч человек из наиболее опасных регионов. Их разместили в специальном кризисном центре.