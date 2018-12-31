Медведев и премьер Госсовета Китая обменялись новогодними поздравлениями

СЕГОДНЯ 12:41 2018-12-31T12:43:21+03:00

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Глава правительства России Дмитрий Медведев и премьер Госсовета Китая Ли Кэцян 31 декабря обменялись поздравительными телеграммами.

Как сообщает РИА Новости, в поздравлении китайский политик выразил заинтересованность в активизации и расширении сотрудничества с Россией. Наиболее перспективными направлениями для взаимодействия он назвал энергетику и финансовую сферу.

"Китайская сторона заинтересована действовать сообща с РФ в едином направлении, ради новых успешных результатов сотрудничества в области торговли и экономики, в энергетике, в сфере финансов", - указано в телеграмме.

Также Ли Кэцян заинтересован в укреплении контактов с Москвой по вопросам науки и техники, сельского хозяйства, культурно-гуманитарных проектов.

Дмитрий Медведев в свою очередь высоко оценил результаты 23-й регулярной встречи глав правительств и заявил о готовности продолжать совместную работу с Китаем во всех областях.