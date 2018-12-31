Депутат Верховной рады заявил, что рацион украинцев как в блокадном Ленинграде

СЕГОДНЯ 13:09 2018-12-31T13:11:16+03:00

Ситуацию на Украине сравнили с блокадой Ленинграда Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вадим Рабинович выразил недовольство в связи с сокращением норм потребления продуктов

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Депутат Верховной рады Вадим Рабинович сравнил современные нормы питания украинцев с временами блокады Ленинграда. Такое заявление он сделал в эфире украинского телеканала «112».

По словам парламентария, правительство Украины жертвует здоровьем граждан ради очередного транша от Международного валютного фонда. Ранее в кабмине приняли постановление о сокращении потребления хлебобулочных изделий, жиров животного происхождения, сладостей и кондитерских изделий.

«Под сокращение попали нормы сахара, меда и ржаного хлеба! Раньше норма хлеба составляла 250 грамм, а теперь - 100 грамм ... Прямо как в блокадном Ленинграде!», - возмутился депутат.

Напомним, что в конце лета лидер политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко ужаснулась бедностью украинцев и сравнила их с древнеегипетскими рабами. Она заявила, что во времена Тутанхамона невольники могли заработать больше, чем украинцы с продажи яблок.