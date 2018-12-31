2018-12-31T13:11:16+03:00
Политика

Депутат Верховной рады заявил, что рацион украинцев как в блокадном Ленинграде

Вадим Рабинович выразил недовольство в связи с сокращением норм потребления продуктов
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments3
Ситуацию на Украине сравнили с блокадой ЛенинградаСитуацию на Украине сравнили с блокадой ЛенинградаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович сравнил современные нормы питания украинцев с временами блокады Ленинграда. Такое заявление он сделал в эфире украинского телеканала «112».

По словам парламентария, правительство Украины жертвует здоровьем граждан ради очередного транша от Международного валютного фонда. Ранее в кабмине приняли постановление о сокращении потребления хлебобулочных изделий, жиров животного происхождения, сладостей и кондитерских изделий.

«Под сокращение попали нормы сахара, меда и ржаного хлеба! Раньше норма хлеба составляла 250 грамм, а теперь - 100 грамм ... Прямо как в блокадном Ленинграде!», - возмутился депутат.

Напомним, что в конце лета лидер политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко ужаснулась бедностью украинцев и сравнила их с древнеегипетскими рабами. Она заявила, что во времена Тутанхамона невольники могли заработать больше, чем украинцы с продажи яблок.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд арестовал обвиняемого в убийстве директора Burger King
Медведев и премьер Госсовета Китая обменялись новогодними поздравлениями
Число жертв стихии на Филиппинах превысило 60
По подозрению в шпионаже в Москве задержали гражданина США
В Челябинской области объявят траур после ЧП в Магнитогорске
Медведев заявил об оказании помощи пострадавшим от взрыва в Магнитогорске
МИД Румынии выразил сожаление по поводу публикации на сайте посольства России
В Магнитогорске введен режим ЧС после взрыва в жилом доме
Умер солист группы Walk Off the Earth Майк Тэйлор
Посол Украины обвинил Россию в ухудшении отношений между Киевом и Варшавой
На Украине стартует кампания по выборам президента
В ФСБ назвали причину взрыва жилого дома в Магнитогорске
Госиспытания танка «Армата» начнутся в 2019 году
МЧС предупреждает об увеличении рисков возникновения пожаров в новогодние праздники
Американец обстрелял машину с матерью и детьми в Техасе
Улица Тверская в Москве станет пешеходной на три дня
Россия победила Швейцарию в матче молодежного чемпионата мира по хоккею
Вступило в силу решение США о выходе из ЮНЕСКО
Си Цзиньпин направил Путину поздравительную телеграмму
Украинский эксперт рассказал о миллионных убытках из-за российских санкций
Суд продлил арест экс-главе Nissan Карлосу Гону до 11 января 2019 года
В США лев выбрался из клетки и убил стажера зоопарка
Сирийских детей с Новым годом поздравил Дед Мороз
В Москве центр в новогоднюю ночь перекроют из-за фейерверка
Сирийские курды назвали условие, при котором сложат оружие
Трамп сравнил стену на границе с Мексикой с оградой особняка Обамы