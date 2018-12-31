Патриарх Кирилл призвал Константинополь не «легализовывать украинский раскол»

СЕГОДНЯ 13:56 2018-12-31T15:04:35+03:00

Предстоятель Русской Православной Церкви направил послание Варфоломею с просьбой отказаться от участия в политической авантюре

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Глава Русской Православной Церкви направил послание патриарху Константинопольскому Варфоломею, в котором выразил боль и недоумение в связи с антиканоническими действиями на Украине. Полный текст письма опубликован на официальном сайте Московского Патриархата.

Патриарх Кирилл заявил, что считает нынешний политизированный процесс принудительного объединения церквей на Украине далеким от норм и духа святых канонов.

«Ему сопутствует чудовищное нагромождение лжи, а теперь уже и насилие по отношению к подлинной Украинской Православной Церкви», - отметил епископ РПЦ.

Он подчеркнул, что многие годы Константинополь признавал УПЦ, однако сейчас просто игнорирует ее существование.

«То, что Вы называете «поместным собором», стало собранием раскольников под прикрытием имени Святой Константинопольской Церкви», - указал Патриарх Кирилл, вспоминая публичные заявления Варфоломея о недопущении легализации украинского раскола.

По словам патриарха, на данный момент киевские власти оказывают давление на УПЦ, угрожают священникам расправой. Также он объяснил, что каноническая церковная структура Украины отказалась от участия в «объединительном соборе» не из-за «давления Москвы», а по причине единства архипастырей со своим духовенством и верующими.

«Такому единству не страшны ни грубое вмешательство властей Украины во внутрицерковную жизнь, ни многократно возросшее за последние месяцы государственное давление на Церковь. Его не упразднить единым росчерком пера», - прокомментировал Кирилл.

Патриарх отметил, что РПЦ всегда была благодарна Святой Константинопольской Церкви за ее вклад в мировое православие. Однако сейчас верующие испытывают горькое разочарование в связи с последними событиями.

Если Варфоломей легализует украинский раскол, то, по мнению главы Русской православной церкви, он утратит доверие в православном мире, который насчитывает сотни миллионов верующих.

«Причиненные Вами страдания православных украинцев последуют за Вами на Страшный суд нелицеприятного Господа нашего и будут свидетельствовать перед Ним против Вас. Всем сердцем молюсь, чтобы этого не случилось. Еще не поздно остановиться», - завершил послание патриарх Кирилл.

Напомним, что 15 декабря в Киеве при поддержке президента Петра Порошенко прошел так называемый «объединительный собор». На нем главой новой «украинской церкви» был выбран еписком Епифаний Думенко.

Отметим, что в РПЦ мероприятие назвали ничтожным и усомнились в признании Епитафия мировым православным сообществом. Каноническая Украинская православная церковь Украины от участия в соборе отказалась.