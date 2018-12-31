Губернатор Челябинской области обещал выплатить семьям погибших в Магнитогорске по 100 тыс рублей

СЕГОДНЯ 15:16 2018-12-31T15:16:10+03:00

Губернатор Челябинской области обещал выплатить семьям погибших в Магнитогорске по 100 тыс рублейя Фото: REUTERS

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Семьям погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске будет выплачено по 100 тыс рублей, пострадавшим - 50 тыс рублей. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области.

Кроме того, будут куплены квартиры тем, кто оказался без дома.

"Квартиры в Магнитогорске есть свободные, выкупим, им предоставим" - заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Как указано на сайте администрации Магнитогорска, в настоящее время до сих пор в зоне риска находятся еще два подъезда - шестой и восьмой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/684786" frameborder="0"></iframe> Взрыв дома в Магнитогорске.Видео с момента взрыва дома в Магнитогорске.

Помимо спасателей, на месте и по телефонам горячей линии работают психологи. По адресу улица Коробова, 18 создан медицинский штаб.

Обрушившийся дом в Магнитогорске.Фото: REUTERS

Открыты телефоны "горячей линии" - 8 (351) 239-99-99 (МЧС), 8 (351) 40-26-23.

Телефон главного врача: 8 (351) 40-43-60.

Обрушившийся дом в Магнитогорске.Фото: REUTERS

Также на сайте мэрии опубликованы реквизиты для пожертвований пострадавшим.