Губернатор Челябинской области обещал выплатить семьям погибших в Магнитогорске по 100 тыс рублей
Семьям погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске будет выплачено по 100 тыс рублей, пострадавшим - 50 тыс рублей. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области.
Кроме того, будут куплены квартиры тем, кто оказался без дома.
"Квартиры в Магнитогорске есть свободные, выкупим, им предоставим" - заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Как указано на сайте администрации Магнитогорска, в настоящее время до сих пор в зоне риска находятся еще два подъезда - шестой и восьмой.
Взрыв дома в Магнитогорске.Видео с момента взрыва дома в Магнитогорске.
Помимо спасателей, на месте и по телефонам горячей линии работают психологи. По адресу улица Коробова, 18 создан медицинский штаб.
Открыты телефоны "горячей линии" - 8 (351) 239-99-99 (МЧС), 8 (351) 40-26-23.
Телефон главного врача: 8 (351) 40-43-60.
Также на сайте мэрии опубликованы реквизиты для пожертвований пострадавшим.