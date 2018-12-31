СЕГОДНЯ 15:17 2018-12-31T15:17:14+03:00

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности на 1 января Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во вторник ветер в столице достигнет 17 метров в секунду

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В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности на 1 января. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Период предупреждения установлен на 12 часов, с девяти утра первого января. В это время в столице появится сильный ветер, скорость которого составит 17 метров в секунду. Температура воздуха составит 3-5 градусов ниже нуля, местами пройдет небольшой снег. Также москвичей просят остерегаться гололедицы.

Помимо Москвы, предупреждения также касаются и ЦФО, кроме Брянской, Орловской и Липецкой областей.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее «желтый» уровень погодной опасности в Москве был объявлен на 13 декабря.

Также раньше Гидрометцентр предупреждал, что в новогоднюю ночь в столице будет облачно, выпадет небольшой снег. Температура опуститься до -8…-13 градусов.

Днём 1 января 2018 года от -3 до -8 градусов. Небо будет серым, временами ожидается снег.