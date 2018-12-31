СЕГОДНЯ 15:46 2018-12-31T15:46:00+03:00

В Москве неизвестные ограбили магазин Louis Vuitton на 7 млн рублей Фото: REUTERS

В настоящее время идут поиски грабителя

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В центре Москвы, на улице Большая Дмитровка неизвестные ограбили люксовый магазин бренда Louis Vuitton - злоумышленники похитили 7 млн рублей. Об этом сообщили в столичном МВД.

В 8:30 утра охранник магазина сообщил полиции об ограблении. По его словам, когда он пришел на работу в 8:10, то обнаружил, что магазин был открыт, а из кассы пропали деньги.

Сотрудник пресс-службы МВД отметил, что в настоящее время устанавливается точная сумма пропажи, а также принимаются меры к розыску и задержанию преступника.

По данным «РИА Новости», что в бутике были похищены 7 млн рублей.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге бандит в медицинской маске ограбил три микрофинансовые организации.

Также 25 декабря сотрудники «Почта России» в Горячем Ключе произвели ограбление на сумму 12 миллионов рублей.