2018-12-31T15:43:32+03:00
Политика

Британский посол записал новогоднее видеопоздравление на русском языке

Лори Бристоу рассказал, что 2018 год был непростым для политических отношений двух стран [видео]
Алена Басавина
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Британский посол записал поздравление на русском языкеБританский посол записал поздравление на русском языкеФото: REUTERS
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Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу записал на русском языке видеопоздравление с Новым годом. Ролик появился на аккаунте дипломатического представительства в социальной сети Twitter.

«Новый год – это праздник традиций, истории и культуры. У России и Великобритании здесь много общего», - начал свою речь дипломат. Он отметил, что 2018 год был непростым для политических отношений двух стран.

Британский посол записал поздравление на русском языке.

Британский посол вспомнил, что летом десятки тысяч болельщиков из Великобритании побывали в России на матчах Чемпионата мира по футболу. Это помогло укрепить связи между гражданами, образовательными и культурными институтами, а также молодыми учеными. Еще в рамках двустороннего сотрудничества было проведено множество мероприятий.

«В следующем году нас ждут новые вызовы, и мы постараемся превратить их в новые возможности. Возможности для развития новых партнерских отношений и укрепления существующих связей между народами России и Великобритании», - сказал Лори Бристоу.

Дипломат поздравил всех россиян с наступающим Новым годом.

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