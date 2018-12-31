СЕГОДНЯ 16:15 2018-12-31T16:15:35+03:00

Экипажи более 70 кораблей ВМФ РФ встретят 2019 год на вахте в море Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Военнослужащие более 70 кораблей и судов обеспечения Военно-морского флота России встретят 2019 году на вахте в море. Об этом говорится в распространенном в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

"Более 70 кораблей и судов обеспечения Военно-морского флота России встретят новый, 2019-й, год в дальней морской и океанской зонах. Экипажи этих кораблей и судов встретят Новый год в море, не снижая установленного уровня боевой готовности", - говорится в заявлении.

На борту кораблей будут организованы мероприятия в честь праздника, в них примет участие весь личный состав, свободный от службы в настоящий момент. К военнослужащим придут Деды Морозы и раздадут морякам сладкие подарки

Кроме того, весь состав ждет традиционный ужин с салатом "Оливье", фруктами и выпечкой.

"Также в новогоднюю ночь матросам, старшинам, мичманам и офицерам, выполняющим задачи вдали от родных берегов, будут переданы письма, поздравления и подарки от родных и близких им людей", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как глава государства и верховный главнокомандующий страны Владимир Путин проведет Новый год.