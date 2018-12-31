Медведев повысил срок пребывания в России для жителей Донбасса до 180 дней
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства об повышении срока временного нахождения на территории России до 180 дней для граждан Украины, которые постоянно проживают на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Постановления предлагает "увеличить для граждан Украины, постоянно проживающих на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, непрерывный срок временного пребывания на территории РФ до 180 суток с даты каждого въезда на территорию Российской Федерации".
Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в ДНР и ЛНР готовы к соблюдению "рождественского перемирия", предполагающий прекращение огня в регионах с 29 декабря.
Тем не менее, 27 декабря Киев заявил о взятии под контроль почти всей "серой зоны" в Донбассе.
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