2018-12-31T16:43:52+03:00
Политика

Медведев повысил срок пребывания в России для жителей Донбасса до 180 дней

Украинские граждане попадают под указ с даты каждого въезда
Сакина НУРИЕВА
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев повысил срок пребывания в России для жителей Донбасса до 180 днейПремьер-министр России Дмитрий Медведев повысил срок пребывания в России для жителей Донбасса до 180 днейФото: Александр ГЛУЗ
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства об повышении срока временного нахождения на территории России до 180 дней для граждан Украины, которые постоянно проживают на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Постановления предлагает "увеличить для граждан Украины, постоянно проживающих на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, непрерывный срок временного пребывания на территории РФ до 180 суток с даты каждого въезда на территорию Российской Федерации".

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в ДНР и ЛНР готовы к соблюдению "рождественского перемирия", предполагающий прекращение огня в регионах с 29 декабря.

Тем не менее, 27 декабря Киев заявил о взятии под контроль почти всей "серой зоны" в Донбассе.

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