Путин впервые присвоил звания "Заслуженный журналист РФ" и "Заслуженный работник связи и информации РФ"

СЕГОДНЯ 17:39 2018-12-31T18:27:56+03:00

Идея присвоения звания "Заслуженный журналист РФ" была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным на встрече с редакторами российских СМИ в редакции "КП" в январе 2018 года.

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Президент России Владимир Путин в понедельник, 31 декабря, впервые наградил представителей СМИ званиями "Заслуженный журналист РФ" и "Заслуженный работник связи и информации РФ".

В списке оказались главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин. Кроме того, звание присвоили главному редактору "Московского комсомольца" Павлу Гусеву, также их получили первый замгендиректора ИТАР ТАСС Михаил Гусман, ведущий телепрограммы "В мире животных" Николай Дроздов, главный редактор газеты "Крымская правда" Михаил Бахарев и специальный корреспондент телеканала "Россия-24" Евгений Поддубный и другие.

Всего в награждении участвовали 22 человека, 15 со стороны журналистов, с 7 - с другой.

Кроме того, звание "Заслуженный журналист" получил бывший декан и действующий президент журфака МГУ Ясен Засурский.

Всего первыми "Заслуженными журналистами РФ" стали 15 человек, а звание "Заслуженный работник связи и информации " получили семь россиян.

Напомним, в январе 2018 года во время визита президент Владимира Путина в редакцию "Комсомольской правды" глава Союза журналистов России Владимир Соловьев попросил лидера государства учредить звание "Заслуженный журналист". Тогда Путин согласился с идеей и назвал ее "вполне обоснованной".

Позже, в июле президент подписал указ "установить почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации» и почетное звание «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации".