2018-12-31T18:27:56+03:00
Общество

Путин впервые присвоил звания "Заслуженный журналист РФ" и "Заслуженный работник связи и информации РФ"

В числе первых оказался главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Идея присвоения звания "Заслуженный журналист РФ" была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным на встрече с редакторами российских СМИ в редакции "КП" в январе 2018 года.Идея присвоения звания "Заслуженный журналист РФ" была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным на встрече с редакторами российских СМИ в редакции "КП" в январе 2018 года.
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин в понедельник, 31 декабря, впервые наградил представителей СМИ званиями "Заслуженный журналист РФ" и "Заслуженный работник связи и информации РФ".

В списке оказались главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин. Кроме того, звание присвоили главному редактору "Московского комсомольца" Павлу Гусеву, также их получили первый замгендиректора ИТАР ТАСС Михаил Гусман, ведущий телепрограммы "В мире животных" Николай Дроздов, главный редактор газеты "Крымская правда" Михаил Бахарев и специальный корреспондент телеканала "Россия-24" Евгений Поддубный и другие.

Всего в награждении участвовали 22 человека, 15 со стороны журналистов, с 7 - с другой.

Кроме того, звание "Заслуженный журналист" получил бывший декан и действующий президент журфака МГУ Ясен Засурский.

Всего первыми "Заслуженными журналистами РФ" стали 15 человек, а звание "Заслуженный работник связи и информации " получили семь россиян.

Напомним, в январе 2018 года во время визита президент Владимира Путина в редакцию "Комсомольской правды" глава Союза журналистов России Владимир Соловьев попросил лидера государства учредить звание "Заслуженный журналист". Тогда Путин согласился с идеей и назвал ее "вполне обоснованной".

Позже, в июле президент подписал указ "установить почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации» и почетное звание «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Серпухове обнаружили тело пропавшей клиентки BlaBlaCar
Правительство утвердило нормативы продажи бензина и дизельного топлива на бирже
Медведев повысил срок пребывания в России для жителей Донбасса до 180 дней
Экипажи более 70 кораблей ВМФ РФ встретят 2019 год на вахте в море
В Москве неизвестные ограбили магазин Louis Vuitton на 7 млн рублей
Владимир Путин прилетел в Магнитогорск
Британский посол записал новогоднее видеопоздравление на русском языке
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности на 1 января
Губернатор Челябинской области обещал выплатить семьям погибших в Магнитогорске по 100 тыс рублей
ЦИК Украины принял документы от первого кандидата в президенты
Эрдоган поздравил Путина и Трампа с Рождеством и Новым годом
Патриарх Кирилл призвал Константинополь не «легализовывать украинский раскол»
Суд арестовал обвиняемого в убийстве директора Burger King
Депутат Верховной рады заявил, что рацион украинцев как в блокадном Ленинграде
Медведев и премьер Госсовета Китая обменялись новогодними поздравлениями
Число жертв стихии на Филиппинах превысило 60
По подозрению в шпионаже в Москве задержали гражданина США
В Челябинской области объявят траур после ЧП в Магнитогорске
Медведев заявил об оказании помощи пострадавшим от взрыва в Магнитогорске