Правительство утвердило нормативы продажи бензина и дизельного топлива на бирже
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое утверждает минимальный объем продажи бензина класса 5 на биржевых торгах в размере 10% с 1 января 2019 года. Соответствующий документ от 29 декабря опубликован на официальном портале правовой информации.
Кроме того, это же постановление предполагает установление минимального объема продаж дизельного топлива на бирже в размере 5%.
"Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года", - указано в заявлении.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20 декабря президент России Владимир Путин пообещал предпринять меры, чтобы не допустить скачка цен на бензин в 2019 году.
Позже Центробанк спрогнозировал скачок цен в начале следующего года. Как указал регулятор, в марте-апреле инфляция поднимется до 6% годовых, а к концу 2019 года опустится до привычных 4%.