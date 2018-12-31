2018-12-31T17:57:40+03:00
Экономика

Правительство утвердило нормативы продажи бензина и дизельного топлива на бирже

Указ также устанавливает минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в размере 5%
Сакина НУРИЕВА
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Правительство утвердило нормативы продажи бензина и дизельного топлива на биржеПравительство утвердило нормативы продажи бензина и дизельного топлива на биржеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое утверждает минимальный объем продажи бензина класса 5 на биржевых торгах в размере 10% с 1 января 2019 года. Соответствующий документ от 29 декабря опубликован на официальном портале правовой информации.

Кроме того, это же постановление предполагает установление минимального объема продаж дизельного топлива на бирже в размере 5%.

"Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года", - указано в заявлении.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20 декабря президент России Владимир Путин пообещал предпринять меры, чтобы не допустить скачка цен на бензин в 2019 году.

Позже Центробанк спрогнозировал скачок цен в начале следующего года. Как указал регулятор, в марте-апреле инфляция поднимется до 6% годовых, а к концу 2019 года опустится до привычных 4%.

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