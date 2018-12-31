Трамп похвастался своей героической победой над ИГ* в Сирии

СЕГОДНЯ 18:40 2018-12-31T18:40:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп рассказал о результатах своей героической деятельности и победы над ИГ ("Исламское Государство" - запрещена в РФ) в Сирии.

"Если бы кто-то другой, а не Дональд Трамп, сделал то, что я сделал в Сирии (...), он бы стал национальным героем. ИГ почти полностью уничтожено, мы постепенно выводим свои войска, в то же время мы добиваем остатки ИГ", - написал американский лидер в своем Twitter.

Он также напомнил, что выступал вывод американских военных из сирийского региона еще во время предвыборной кампании. Трамп пожаловался на издания с "фейковыми новостями" и "провальных генералов", которые, как он отметил, не смогли предпринять действенных решений до его президентства и при этом жалуются на "тактику, которая работает".

"Я выступал против войн, которым нет конца", — подчеркнул Дональд Трамп.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о намерении вывести американские войска из Сирии.

При этом он отметил, что именно благодаря действиям Вашингтона удалось справиться с ИГ в регионе.

ИГ* ("Исламское Государство") - запрещенная на территории РФ террористическая организация.