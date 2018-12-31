Сенатор от демократов Элизабет Уоррен объявила о планах участвовать в выборах президента США

СЕГОДНЯ 19:10 2018-12-31T19:10:10+03:00

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Сенатор США от Массачусетса, представитель демократической партии Элизабет Уоррен заявила о создании исследовательского комитета, который определит, будет ли выдвинута ее кандидатура на выборы президента США в 2020 году.

69-летняя Уоррен в своем видеообращении рассказала, что в своей предвыборной кампании будет использовать темы экономического равенства, подотчетность правительства и сдерживания крупных корпораций.

Политик подчеркнула, что коррупция "отравляет" демократию страны. По ее мнению, действующие лидеры закрывают глаза на то, как "крупные страховые компании отказывают пациентам в спасении жизни, пока крупные банки грабят клиентов, а нефтяные компании уничтожают эту планету".

Отметим, ранее представительница демократов неоднократно критиковала политику действующего главы США Дональда Трампа, в том числе, его баллотирование в президенты в 2016 году.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее супруга Дональда Трампа Меланья в интервью Fox News выразила уверенность, что президент вновь победит в предстоящих выборах в 2020 году.