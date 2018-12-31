Генсек Совета Европы выразил соболезнования в связи со взрывом в Магнитогорске
Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил соболезнования в связи со взрывом жилого дома в Магнитогорске.
Ягланд отметил, что шокирован трагическими новостями, произошедшими в российском Магнитогорске.
"От имени Совета Европы я выражаю наши искренние соболезнования семьям погибших и выражаю наши пожелания скорейшего выздоровления раненым", - цитирует слова Генсека РИА Новости.
Ягланд подчеркнул, что в "эти дни новогоднего праздника" европейские государства выражают солидарность и сочувствие жителям российского города.
Кроме того, свои соболезнования в связи с трагедией выразило посольство Белоруссии в РФ.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в понедельник утром, 31 декабря в жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв газа, в результате инцидента погибли по меньшей мере четыре человека, еще 12 пострадали.
Взрыв дома в Магнитогорске.Видео с момента взрыва дома в Магнитогорске.