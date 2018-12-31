Генсек Совета Европы выразил соболезнования в связи со взрывом в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 19:39 2018-12-31T19:39:34+03:00

Посольство Белоруссии в РФ также прокомментировало ситуацию с ЧП

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Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил соболезнования в связи со взрывом жилого дома в Магнитогорске.

Ягланд отметил, что шокирован трагическими новостями, произошедшими в российском Магнитогорске.

"От имени Совета Европы я выражаю наши искренние соболезнования семьям погибших и выражаю наши пожелания скорейшего выздоровления раненым", - цитирует слова Генсека РИА Новости.

Ягланд подчеркнул, что в "эти дни новогоднего праздника" европейские государства выражают солидарность и сочувствие жителям российского города.

Кроме того, свои соболезнования в связи с трагедией выразило посольство Белоруссии в РФ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в понедельник утром, 31 декабря в жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв газа, в результате инцидента погибли по меньшей мере четыре человека, еще 12 пострадали.