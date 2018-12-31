2018-12-31T20:02:43+03:00
В мире

МВД Франции: "желтые жилеты" намерены устроить беспорядки на Новый год

В праздничную ночь на Елисейских Полях соберутся около 300 тысяч человек
Сакина НУРИЕВА
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Министр внутренних дел Франции Кристоф КастанерМинистр внутренних дел Франции Кристоф КастанерФото: REUTERS
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Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что участники движения "желтых жилетов" планируют совершить беспорядки, а также готовятся к столкновениям со стражами порядка в новогоднюю ночь. Речь министра транслировалась в эфире телеканала LCI.

"Сегодня, очевидно, "желтые жилеты" организуют или же дезорганизуют свое движение, чтобы устраивать беспорядки. Достаточно почитать соцсети. Они подтверждают, что их цель - навредить нашим силам безопасности и навести максимально возможный беспорядок, это те данные, которые мы принимаем в расчет", - сказал политик.

При этом он считает, что демонстрации могут препятствовать работе полиции по охране праздничных мероприятий.

По его словам, лишь в новогоднюю ночь только на Елисейских Полях соберутся около 300 тыс. человек, которые придут посмотреть на шоу на Триумфальной арке и отпраздновать 2019 год.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что около 40 сторонников протестного движения "желтые жилеты" предприняли попытку прорваться в летнюю резиденцию президента Франции Эммануэля Макрона.

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