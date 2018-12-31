В Амстердаме эвакуировали часть аэропорта из-за угрозы взрыва

СЕГОДНЯ 22:13 2018-12-31T22:25:11+03:00

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В амстердамском аэропорту Схипхол эвакуировали людей, находящихся в зале для вылетов после того, как один из пассажиров пригрозил устроить в здании взрыв.

"Мужчина угрожает взорвать бомбу в зале для вылетов номер три в Схипхоле. Зал был эвакуирован", - говорится в заявлении руководства аэропорта в Twitter.

Представители полиции Нидерландов сообщили информационному агентству Reuters, что злоумышленника задержали.

Аэропорт возобновил свою работу в прежнем формате. В настоящее время правоохранительные органы высняют причины угроз пассажира.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 29 декабря в немецком Ганновере закрыли аэропорт после того, как неизвестный на автомобиле протаранил ворота аэропорта и попытался въехать на его территорию. Полиции удалось вовремя задержать преступника. Как оказалось позже, на его машине были польские номера.