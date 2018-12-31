Пограничники Эстонии вернули в Россию трех африканцев с паспортами FIFA

31 Дек. 23:25 2018-12-31T23:25:34+03:00

С мая по декабрь 2018 года было зафиксировано 150 попыток нелегального пересечения эстонской границы с документом ФИФА

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Пограничники Эстонии перед новогодними праздниками задержали несколько нелегалов, которые пытались незаконным способом проникнуть в Шенгенскую, используя паспорт болельщика чемпионата мира по футболу.

В пресс-службе департамента пограничной службы и полиции сообщили, что 29 и 30 декабря на пограничном переходе города Нарва были задержаны граждане Сенегала, Конго и Кот-д'Ивуара, намеревавшиеся проникнуть в страну по поддельным паспортам болельщиков. Всех троих экстрадировали в Россию.

Похожие инцидента ранее также были зафиксированы на белорусско-польской и белорусско-литовской границах.

С мая по декабрь 2018 года было зафиксировано 150 попыток нелегального пересечения границы Эстонии с помощью паспортов болельщиков ФИФА. В некоторых случаях злоумышленники намеревались после проникнуть на территорию Европы.

"Нелегальные иммигранты используют поддельные паспорта футбольных болельщиков, тайники в иностранных грузовиках или автобусах, пытаются просто перейти границу в юго-восточной части страны, где эстонские пограничники задерживают их по одиночке и группами", - рассказал представитель погранслужбы Эгерт Беличев "Интерфакс".

Из-за частых случаев нелегальной иммиграции департамент полиции и погранохраны призвал жителей приграничных районов страны заявлять обо всех подозрительных лицах

Отметим, что паспорт болельщика ФИФА, который давал возможность его владельцу без визы прибывать на территории России до 31 декабря, не дает права на въезд в Эстонию и в ЕС. В преддверии и в ходе чемпионата мира по футболу в России предоставили около 1,5 млн паспортов болельщика.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее МВД РФ напомнило иностранным болельщикам, которые приехали в Россию по персонифицированной карте зрителя (FAN ID) о необходимости покинуть территорию нашей страны.