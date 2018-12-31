Из-за трагедии в Магнитогорске 31 декабря Первый канал изменил сетку вещания

31 Дек. 23:25 2018-12-31T23:38:25+03:00

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Из-за трагедии в Магнитогорске, где ранним утром 31 декабря произошел взрыв бытового газа в жилом доме и погибли люди, Первый канал изменил сетку вещания в предновогодний вечер.

Об этом в эфире телеканала объявил ведущий новостей Максим Шарафутдинов. В частности, в 21.00 по московскому времени вышел специальный выпуск программы «Время» с последней информацией о ситуации в Магнитогорске.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, взрыв в многоэтажке по адресу: пр. Карла Маркса, дом №164, прогремел в понедельник около шести часов утра по местному времени (4:00 мск). Обрушился целый подъезд, на месте происшествия работают спасатели. Разбор завалов будет продолжаться всю ночь с 31 декабря на 1 января.

На данный момент известно о гибели семи человек. Под обломками остаются люди. В Магнитогорск прилетел президент России Владимир Путин.

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