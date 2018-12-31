31 Дек. 23:55 2019-01-01T00:11:40+03:00

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом. В своем обращении в Instagram он отметил, что этот праздник особенный, и пожелал всем нам исполнения самых заветных желаний.

«Этот праздник особенный, пожалуй, нет ни одного человека, который не ждал бы этот день, не чувствовал бы радости от его приближения, чтобы с боем курантов в кругу самых дорогих нам людей пожелать друг другу простых и в то же время важных вещей: счастья нашим близким, здоровья нашим родителям, успехов нашим детям, благополучия нашей родной стране», - сказал глава российского правительства.

Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом.

Сайт kp.ru опубликовал новогоднее поздравление президента России Владимира Путина, в котором глава государства подвел итоги года уходящего и пожелал гражданам страны счастья и удачи в новом 2019 году.

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