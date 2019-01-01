Новогодние чудеса: самолеты летают в прошлое

1 Янв. 2019 2019-01-01T01:07:09+03:00

Самолеты вылетают утром 1 января 2019 года и возвращаются в 31 декабря 2018-го Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Лайнеры вылетают утром 1 января 2019 года и возвращаются в 31 декабря 2018-го

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Новогодняя ночь не зря считается волшебной. Сегодня чудеса случаются даже с самолетами и их пассажирами. Например, по данным сайта flightradar24, отслеживающего полеты гражданской авиации, лайнер, вылетевший из Новой Зеландии в девять утра 1 января 2019 года на остров Раротонга в Тихом океане, приземлился в аэропорту в два часа дня 31 декабря прошлого 2018 года.

Такой же «полет в прошлое» совершил самолет, вылетевший из Японии в американский Лос-Анджелес, а также воздушное судно, прибывшее из китайского города Шанхай в Сан-Франциско.

Кстати, сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию о новогодних торжествах по всему миру. Журналисты «Комсомольской правды» вспоминают уходящий год и рассказывают, как встречают новый в разных уголках планеты и городах России. Первыми Новый год встретили жители Океании: острова Рождества (Кирибати), а также небольшого государства Самоа, находящегося в южной части Тихого океана.

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