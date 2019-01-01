2019-01-01T01:33:59+03:00
Происшествия

В Парке Горького обрушился переход через каток, пострадали люди

На месте ЧП работают бригады «Скорой помощи» и спасатели [фото, видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Каток в Парке ГорькогоКаток в Парке ГорькогоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Первые минуты Нового года были омрачены ЧП в центре Москвы: в Парке Горького в разгар праздничных мероприятий обрушился переход через каток в Парке Горького. Есть пострадавшие.

На данный момент известно, что ушибы различной степени тяжести получили пять человек.

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В Парке Горького обвалился мост с людьми на людей на катке. Приехали реанимация, пожарные, скорая.
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Об обрушении пешеходного перехода через каток в Парке Горького рассказывают в соцсетях очевидцы. По их словам, на месте работают бригады «Скорой помощи», пожарники и спасатели.

В столичном главке МЧС сообщили, что информация о чрезвычайном происшествии в центре города к ним уже поступила.

«Обрушение деревянного моста над катком, информация о пострадавших уточняется», - сказал представитель ведомства.

По данным РИА Новости, в Парк Горького по вызову приехали около десятка машин «Скорой помощи» и несколько пожарных расчетов.

Обвал моста в Парке Горького в Москве.

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