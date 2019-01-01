В Парке Горького обрушился переход через каток, пострадали люди
Первые минуты Нового года были омрачены ЧП в центре Москвы: в Парке Горького в разгар праздничных мероприятий обрушился переход через каток в Парке Горького. Есть пострадавшие.
На данный момент известно, что ушибы различной степени тяжести получили пять человек.
Об обрушении пешеходного перехода через каток в Парке Горького рассказывают в соцсетях очевидцы. По их словам, на месте работают бригады «Скорой помощи», пожарники и спасатели.
В столичном главке МЧС сообщили, что информация о чрезвычайном происшествии в центре города к ним уже поступила.
«Обрушение деревянного моста над катком, информация о пострадавших уточняется», - сказал представитель ведомства.
По данным РИА Новости, в Парк Горького по вызову приехали около десятка машин «Скорой помощи» и несколько пожарных расчетов.
Обвал моста в Парке Горького в Москве.