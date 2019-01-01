Во Франции в новогоднюю ночь снимают людей с аттракциона

1 Янв. 2019 2019-01-01T02:21:01+03:00

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Не очень весело встретили Новый год посетители аттракциона Bomber Max во французском городе Ренн: восемь человек оказались заблокированными на высоте 60 метров, и сейчас спасатели пытаются их оттуда снять.

Состоящий из двух вращающихся гондол аттракцион вышел из строя около 20.30 местному времени (22.30 мск), в результате люди, в том числе несколько детей, застряли на высоте 60 метров. К ним на помощь приехали пожарные. Однако спасательная операция началась только через полтора часа после того, как сломался аттракцион, передает радиостанция France Info.

Прибывшие в парк пожарные развернули лестницу высотой 30 метров: ожидалось, что посетители сами спустятся из гондол на платформу лестницы по металлической конструкции аттракциона, но люди наотрез отказались это делать. В итоге спасатели приняли решение эвакуировать попавших в неприятную ситуацию отдыхающих с помощью вертолета.