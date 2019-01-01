После ЧП в Парке Горького за помощью к медикам обратились 13 человек

1 Янв. 2019 2019-01-01T02:47:04+03:00

Десять из них пришлось госпитализировать [видео]

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После обрушения моста на катке в столичном Парке Горького за помощью к медикам обратились 13 человек, десять из них были госпитализированы, остальные получили легкие ссадины и ушибы.

«Десять человек госпитализированы, состояние уточняется», - приводит агентство «Интерфакс» слова своего собеседника, знакомого с ситуацией.

Напомним, как писал сайт kp.ru, первые минуты Нового года были омрачены ЧП в центре Москвы: в разгар праздничных мероприятий в Парке Горького обрушился пешеходный переход через каток. В тот момент и на мосту, и под ним находились люди. Это произошло около полуночи.

На место происшествия прибыли спасатели, бригады «Скорой помощи» и пожарные.

«В результате технической неисправности конструктивных элементов катка в Парке Горького произошла поломка оборудования. Уже через несколько минут после происшествия пострадавшим начали оказывать медицинскую помощь», - рассказали в столичной мэрии.

Ранее сообщалось, что пострадали пять человек.