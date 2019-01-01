В британском Манчестере мужчина с ножом напал на людей в метро

1 Янв. 2019 2019-01-01T03:14:20+03:00

Полиция уже задержала нападавшего Фото: кадр с видео

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В новогоднюю ночь неизвестный мужчина с ножом напал на людей в метро британского города Манчестер. В результате ранения получили три человека, сообщает газета The Sun.

Издание уточняет, что инцидент произошел на станции «Манчестер Виктория» на севере города. По данным газеты, один из пострадавших – сотрудник правоохранительных органов.

Очевидцы произошедшего утверждают, что перед нападением неизвестный громко и «свирепо» выкрикивал исламистские лозунги. По словам свидетелей, он был вооружен длинным кухонным ножом.

Нападавшего уже задержала городская полиция, мотивы преступления выясняют следователи. Станция «Манчестер Виктория» временно перекрыта. Расследование произошедшего продолжается.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, поздним вечером 14 декабря мужчина с ножом напал на сотрудника полиции в центре Москвы. Сразу после атаки преступнику удалось скрыться, однако позже стражи порядка его задержали.