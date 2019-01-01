Пострадавшие при обрушении моста в Парке Горького тяжелых травм не получили

1 Янв. 2019 2019-01-01T04:19:54+03:00

Ранее сообщалось, что за медицинской помощью после ЧП обратились 13 человек [видео]

Изменить размер текста: A A

К счастью, никто из пострадавших при обрушении деревянного моста на катке в Парке Горького не получил тяжелых травм. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

«В результате происшествия пострадали 13 человек, тяжелых травм нет, состояние оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести. Угрозы для жизни нет», - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что сейчас на месте происшествия продолжают дежурить бригады скорой медицинской помощи, и если кто-то из отдыхающих к ним обратится, врачи готовы немедленно помочь, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь с 31 декабря на 1 января в центре Москвы случилось ЧП: около полуночи, в самый разгар праздничных народных гуляний, в Парке Горького обрушился пешеходный переход через каток. В тот момент и на мосту, и под ним находились люди. В результате десять из тринадцати пострадавших были госпитализированы.