Матч Россия - Канада: первый период встречи завершился вничью 1:1

1 Янв. 2019 2019-01-01T04:44:04+03:00

Россия играет вничью с Канадой после 1 периода на МЧМ по хоккею. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В канадском Ванкувере завершился первый период матча молодежного чемпионата мира по хоккею. Команда России играет с Канадой. И пока что на табло - равный счет. По заброшенным шайбам - 1:1, и по многим другим показателям тоже равное противостояние двух команд.

На 2-й минуте матча Коди Гласс забросил первую шайбу в ворота сборной России. Но на 6-й минуте наш Григорий Денисенко нанес ответный точный бросок - счет стал равным 1:1.

На первый перерыв в матче команды России и Канады ушли при счете 1:1 на табло. Пока что на этом турнире россияне и канадцы идут без поражений. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Россия - Канада.