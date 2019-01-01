Пресс-секретарь Пентагона подала в отставку перед Новым годом

1 Янв. 2019 2019-01-01T05:14:09+03:00

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Пресс-секретарь министерства обороны США Дана Уайт, в отношении которой проводится внутреннее расследование, в канун Нового года подала в отставку, сообщает телеканал NBC.

На своей странице в Twitter теперь уже бывший официальный представитель Пентагона поблагодарила администрацию за предоставленные ей «честь и привилегию» служить вместе с главой американского Минобороны Джеймсом Мэттисом, который тоже решил покинуть свой пост. .

Телеканал отмечает, что Дана Уайт объявила о своей отставке 31 декабря через несколько часов после того, как ее шеф разослал сотрудникам Пентагона прощальные письма.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, несколько недель назад Минобороны США начало внутреннее расследование в отношении своего пресс-секретаря. Проверка проводится из-за многочисленных жалоб подчиненных Даны Уайт, которых она заставляла выполнять свои мелкие бытовые поручения: сдавать ее вещи в химчистку, бегать в аптеку за лекарствами и даже помогать начальнице заполнять документы по ипотеке.