Спасатели в Магнитогорске извлекли из-под завалов тело пятого погибшего

1 Янв. 2019 2019-01-01T05:33:59+03:00

Изменить размер текста: A A

К этому часу подтверждена гибель пяти человек из-за взрыва бытового газа в жилом доме в Магнитогорске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в первое утро Нового года.

«По состоянию на 04:00 (мск) в Магнитогорске обнаружено и извлечено из-под завалов пять погибших», - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что еще пять человек госпитализированы, а судьба более 30 жильцов дома до сих пор неизвестна, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, взрыв в многоэтажке по адресу: пр. Карла Маркса, дом №164, прогремел в понедельник, 31 декабря, около шести часов утра по местному времени (4:00 мск). Обрушился целый подъезд, на месте происшествия работают спасатели. Разбор завалов продолжается всю ночь с 31 декабря на 1 января. Под обломками остаются люди.

Ранее сообщалось о гибели семи человек. В Магнитогорск прилетел президент России Владимир Путин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МЧС опубликовало список жителей взорвавшегося дома в Магнитогорске, чтобы выжившие вышли на связь

Министерство чрезвычайных ситуаций РФ опубликовало список жителей десятиэтажного дома в Магнитогорске, в котором 31 декабря произошел взрыв газа. Сообщается о 35 без вести пропавших, среди которых семь детей (подробности).