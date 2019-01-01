Матч Россия - Канада: во втором периоде встречи сохранился счет 1:1

1 Янв. 2019 2019-01-01T05:39:21+03:00

Наши пока что играют неплохо. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В канадском Ванкувере звершились два периода матча молодежного чемпионата мира по хоккею. Россия играет с Канадой и пока что счет на табло равный - 1:1. К 40-й минуте встречи хозяева чемпионата не могут оказаться "на голову" сильнее наших.

На точный бросок Коди Гласса на 2-й минуте россияне ответили шайбой Григория Денисенко на 6-й минуте поединка. Счет в итоге сохранился к 40 минутам игры - 1:1.

Третью 20-минутку россияне начнут в меньшинстве - 3 на 5. Наши "нахватались" удалений в конце второго периода матча.

На второй перерыв в матче команды России и Канады ушли при счете 1:1 на табло. Пока что на этом турнире россияне и канадцы идут без поражений. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Россия - Канада.