2019-01-01T05:55:21+03:00
Происшествия

Собянин пообещал разобраться с причинами ЧП в Парке Горького

В результате обрушения пешеходного моста над катком пострадали 13 человек
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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ЧП случилось в новогоднюю ночь, когда на катке в Парке Горького было много людейЧП случилось в новогоднюю ночь, когда на катке в Парке Горького было много людейФото: Михаил ФРОЛОВ
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Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал выяснить причины обрушения надземного перехода в Парке Горького в новогоднюю ночь.

«На пешеходном переходе через каток в Парке Горького произошла поломка. Пострадали несколько человек. Искренне им сочувствую. Всем оказана медицинская помощь. С причинами происшествия разберемся», - написал столичный градоначальник на своей странице в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь с 31 декабря на 1 января в центре Москвы случилось ЧП: около полуночи, в самый разгар праздничных народных гуляний, в Парке Горького обрушился пешеходный переход через каток. В тот момент и на мосту, и под ним находились люди. В результате 13 человек обратились за помощью к медикам, десять пострадавших были доставлены в больницы.

К счастью, тяжелых травм никто из них не получил. Врачи оценивают состояние госпитализированных как удовлетворительное и средней степени тяжести.

Момент обрушения моста в Парке Горького.

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