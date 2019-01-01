Собянин пообещал разобраться с причинами ЧП в Парке Горького

1 Янв. 2019 2019-01-01T05:55:21+03:00

ЧП случилось в новогоднюю ночь, когда на катке в Парке Горького было много людей Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал выяснить причины обрушения надземного перехода в Парке Горького в новогоднюю ночь.

«На пешеходном переходе через каток в Парке Горького произошла поломка. Пострадали несколько человек. Искренне им сочувствую. Всем оказана медицинская помощь. С причинами происшествия разберемся», - написал столичный градоначальник на своей странице в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь с 31 декабря на 1 января в центре Москвы случилось ЧП: около полуночи, в самый разгар праздничных народных гуляний, в Парке Горького обрушился пешеходный переход через каток. В тот момент и на мосту, и под ним находились люди. В результате 13 человек обратились за помощью к медикам, десять пострадавших были доставлены в больницы.

К счастью, тяжелых травм никто из них не получил. Врачи оценивают состояние госпитализированных как удовлетворительное и средней степени тяжести.