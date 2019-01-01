Итог матча Россия - Канада: победа наших 2:1. Спасибо за новогодний подарок, мужики!

1 Янв. 2019 2019-01-01T06:26:32+03:00

В ночь на 1 января команда России сыграла против Канады. Фото: Zuma\TASS

Победную шайбу наши забросили в конце матча, это сделал Павел Шен

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В канадском Ванкувере завершился последний матч сборной России на групповом этапе молодежного чемпионата мира по хоккею. Команда Валерия Брагина играла против команды Канады, хозяев турнира. И добилась классной победы над грозным соперником.

На точный бросок Коди Гласса на 2-й минуте россияне ответили шайбой Григория Денисенко на 6-й минуте поединка. Счет в итоге сохранился к 40 минутам игры - 1:1.

Третью 20-минутку россияне начнут в меньшинстве - 3 на 5. Наши "нахватались" удалений в конце второго периода матча, и начали последнюю 20-минутку в меньшинстве. Но смогли отстоять это все.

Ну а на 51-й минуте матча в атаку смело пошел наш Павел Шен. Объехав мастерски всю защиту сборной Канады с шайбой на крюке клюшки, забросил ее в угол ворот канадцев!

Счет 2:1 сохранился до конца матча. И наши теперь в четвертьфинал выходят с первого места. А это значит, что нам в соперники достанется команда Словакии.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча Россия - Канада.