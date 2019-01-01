2019-01-01T07:52:10+03:00
Политика

Минобороны РФ испытает около 200 образцов новейшего вооружения на полигоне Капустин Яр

Это в полтора раза больше, чем в 2017 году
Дарья ИВАШКИНА
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Минобороны РФ планирует испытать около 200 образцов новейшего вооружения на полигоне Капустин ЯрМинобороны РФ планирует испытать около 200 образцов новейшего вооружения на полигоне Капустин ЯрФото: Министерство обороны РФ
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В министерстве обороны РФ рассказали о планах на 2019 год. В частности, выяснилось, что в наступившем году на полигоне Капустин Яр, расположенном в Астраханской области, испытают около 200 образцов новейшего вооружения. При этом в ведомстве отметили, что это в полтора раза больше, чем два года назад.

«В 2019 году на полигоне планируется испытать около 200 образцов вооружения, что соизмеримо с показателями 2018 года», - цитирует сообщение Минобороны России ТАСС.

Также в министерстве подчеркнули, что приоритетными научными исследованиями полигона в наступившем году станут улучшение защиты от технических средств разведки и систем наведения высокоточного оружия, а также развитие систем испытаний перспективных образцов вооружения.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что государственные испытания российского танка Т-14 на платформе «Армата» начнутся в 2019 году.

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