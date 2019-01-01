2019-01-01T08:16:20+03:00
Происшествия

В сети появились видео с места обрушения моста в Парке Горького

По последним данным, в результате ЧП пострадали 13 человек [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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В Москве в Парке Горького обрушился мостВ Москве в Парке Горького обрушился мостФото: Михаил ФРОЛОВ
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Во вторник, 1 января, в сети появились видео с места обрушения моста, произошедшего в новогоднюю ночь в Парке Горького.

На одной из записей запечатлен сам момент ЧП. На опубликованных кадрах видно, что обрушение пешеходного перехода через каток произошло, когда на нем собралось слишком много народа. При этом деревянный мост прямо с людьми рухнул на лед.

Момент обрушения моста в Парке Горького.

А на другой записи, выложенной одним из очевидцев в соцсетях, можно увидеть, как на месте происшествия работают экстренные службы.

Обвал моста в Парке Горького в Москве.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в Парке Горького обвалился мост на катке. Как отмечалось, люди упали вниз на катающихся на льду. По последним данным, в результате инцидента пострадали 13 человек. Между тем тяжелых травм никто из них не получил.

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