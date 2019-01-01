В сети появились видео с места обрушения моста в Парке Горького

1 Янв. 2019 2019-01-01T08:16:20+03:00

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Во вторник, 1 января, в сети появились видео с места обрушения моста, произошедшего в новогоднюю ночь в Парке Горького.

На одной из записей запечатлен сам момент ЧП. На опубликованных кадрах видно, что обрушение пешеходного перехода через каток произошло, когда на нем собралось слишком много народа. При этом деревянный мост прямо с людьми рухнул на лед.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/684824" frameborder="0"></iframe> Момент обрушения моста в Парке Горького.

А на другой записи, выложенной одним из очевидцев в соцсетях, можно увидеть, как на месте происшествия работают экстренные службы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/684822" frameborder="0"></iframe> Обвал моста в Парке Горького в Москве.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в Парке Горького обвалился мост на катке. Как отмечалось, люди упали вниз на катающихся на льду. По последним данным, в результате инцидента пострадали 13 человек. Между тем тяжелых травм никто из них не получил.