2019-01-01T09:58:42+03:00
В мире

Американские военные извинились за «новогоднюю» шутку о бомбардировке

Интернет-пользователи раскритиковали военнослужащих, заявивиших о готовности сбросить бомбу на Таймс-сквер
Дарья ИВАШКИНА
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Американские военные извинились за «новогоднюю» шутку о бомбардировкеАмериканские военные извинились за «новогоднюю» шутку о бомбардировкеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американское стратегическое командование заявило о готовности сбросить на Нью-Йорк «что-нибудь побольше», чем рождественский шар, который по традиции каждый год 31 декабря в 23:59 по местному времени опускается с 23-метровой высоты на площадь Таймс-сквер.

Об этом военные объявили в своем официальном Twitter. При этом они прикрепили к «новогоднему» твиту видео, на котором запечатлено, как стратегические бомбардировщики В-2 сбрасывают бомбы.

Скриншот удаленного твита американского стратегического командования

Скриншот удаленного твита американского стратегического командования

Между тем чуть позже сообщение, собравшее множество критических комментариев, было удалено, а вместо него появилось другое, в котором военнослужащие извинились за свою неудачную шутку. «Наш предыдущий новогодний твит был примером плохого вкуса и не отражал наши реальные ценности. Мы извиняемся. Мы привержены безопасности США и наших союзников», - говорится в новом твите американского стратегического командования.

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