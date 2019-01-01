Американские военные извинились за «новогоднюю» шутку о бомбардировке

1 Янв. 2019 2019-01-01T09:58:42+03:00

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Американское стратегическое командование заявило о готовности сбросить на Нью-Йорк «что-нибудь побольше», чем рождественский шар, который по традиции каждый год 31 декабря в 23:59 по местному времени опускается с 23-метровой высоты на площадь Таймс-сквер.

Об этом военные объявили в своем официальном Twitter. При этом они прикрепили к «новогоднему» твиту видео, на котором запечатлено, как стратегические бомбардировщики В-2 сбрасывают бомбы.

Скриншот удаленного твита американского стратегического командования

Между тем чуть позже сообщение, собравшее множество критических комментариев, было удалено, а вместо него появилось другое, в котором военнослужащие извинились за свою неудачную шутку. «Наш предыдущий новогодний твит был примером плохого вкуса и не отражал наши реальные ценности. Мы извиняемся. Мы привержены безопасности США и наших союзников», - говорится в новом твите американского стратегического командования.