2019-01-01T10:18:41+03:00
Политика

Ющенко заявил о насильственном возврате украинцев в XVII век

Так экс-президент Украины отреагировал на размещенную на билбордах рекламу, которая обещает снижение цен на газ в незалежной
Дарья ИВАШКИНА
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Бывший президент Украины Виктор ЮщенкоБывший президент Украины Виктор ЮщенкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бывший президент Украины Виктор Ющенко прокомментировал обещания политиков незалежной снизить цены на газ. По его мнению, это публичный обман и унижение населения. Кроме того, как считает экс-глава соседнего государства, подобные заявления являются попыткой вернуть граждан страны в XVII век.

При этом Ющенко подчеркнул, что давать заведомо ложные обещания о снижении цен на голубое топливо недопустимо.

«То, что написано на билбордах: "В четыре раза понизим", "В два раза понизим" (цены на газ). <…> Вы будете воспитаны таким образом, что вы этого не принимаете, потому что это вранье, это публичный ваш обман. Иными словами - это висит ваше унижение. Ехать и говорить: "Хотят вешать - пусть вешают"? Нет. Нас опускают, нас возвращают в XVII век», - сказал бывший украинский лидер в эфире YouTube-канала «Бегущий Банкир».

Между тем стоит отметить, что, как сообщал сайт kp.ru, не так давно нынешний президент Украины Петр Порошенко пообещал ни при каких условиях не допустить снижения газовых тарифов для населения своей страны.

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