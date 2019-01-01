1 Янв. 2019 2019-01-01T10:38:29+03:00

Три человека попали в больницу после массовой драки в центре Москвы Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 1 января, стало известно о массовой драке в центре Москвы. Как выяснилось, конфликт между нетрезвыми людьми произошел незадолго до Нового года в районе пересечения улицы Антонова-Овсеенко и Первого Красногвардейского проезда.

Причем началось все, как обычно, со словесной перепалки, однако в какой-то момент завязалась драка. Причем у некоторых участников потасовки с собой оказались ножи, которые они и пустили в ход против своих оппонентов. В результате, по данным столичного главка МВД РФ, пострадали три человека.

«В ходе драки двое неизвестных получили ножевые ранения, один - телесные повреждения, нарядами скорой медпомощи доставлены в медицинские учреждения», - сказали в правоохранительных органах «Интерфаксу», отметив при этом, что еще двое участников потасовки задержаны.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в октябре прошлого года массовая драка произошла в московском метро. Устроили ту потасовку мигранты: они начали драться прямо на эскалаторе. В результате разбитыми оказались плафоны освещения, а несколько человек получили травмы.