Трамп назвал 2018 год годом «исторических достижений»

1 Янв. 2019 2019-01-01T11:08:20+03:00

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Президент США Дональд Трамп в своем новогоднем обращении к нации заявил, что 2018 год был годом «исторических достижений». Вообще, по словам нынешнего американского лидера, его администрация по итогам первых двух лет нахождения у власти является самой успешной в истории Соединенных Штатов.

«Еще не было администрации, которая бы сделала за первые два года у власти больше, чем администрация Трампа, и я очень горжусь этим», - приводит слова главы США официальный Twitter Белого дома.

При этом Трамп отметил рост экономики страны и повышение зарплат американцев. Кроме того, он упомянул о состоявшемся в прошлом году саммите США-КНДР и о том, что в 2018-м Вашингтон заключил новые договоры с Мексикой, Канадой и Южной Кореей, а также разорвала «ужасный договор» с Ираном.

Кстати, напомним об этом «ужасном договоре». Как сообщал сайт kp.ru, 8 мая прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из иранской ядерной сделки. Таким образом, он отказался от соглашения, которое было заключено в 2015 году между Тегераном и «шестеркой» международных посредников. Причем многие европейские страны осудили отказ Вашингтона от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).