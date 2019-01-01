Мэй пообещала открыть новую главу в истории Великобритании в 2019 году

1 Янв. 2019 2019-01-01T11:37:55+03:00

По мнению британского премьера, если парламент поддержит сделку по Brexit, то страна сможет преодолеть кризис

Изменить размер текста: A A

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в своей праздничной предновогодней речи пообещала, что Соединенное Королевство откроет в 2019 году новую главу в своей истории, так как в наступившем году планируется окончательный выход страны из Евросоюза.

«Новый год - это время, чтобы заглянуть вперед, и в 2019 году Соединенное Королевство откроет новую главу», - сказала Мэй.

Также глава британского правительства заверила, что заключенное с властями ЕС соглашение по Brexit, которое в ближайшее время будет вынесено на рассмотрение Палаты общин, отражает чаяния британцев, обозначенные на состоявшемся в 2016 году референдуме. Кроме того, по мнению Терезы Мэй, этот документ поможет Великобритании преодолеть кризис.

«В течение ближайших нескольких недель парламентариям предстоит принять важное решение. Если парламент поддержит сделку, то Великобритания сможет преодолеть кризис», - приводит слова британского премьера ее канцелярия.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года главы европейских государств одобрили соглашение о выходе Британии из состава Евросоюза, а также политическую декларацию о будущих отношениях ЕС и Соединенного Королевства.