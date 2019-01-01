2019-01-01T12:34:37+03:00
Происшествия

МЧС РФ сообщило о сохраняющейся угрозе обрушения дома в Магнитогорске

Разбор завалов пришлось временно приостановить [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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В Магнитогорске обрушился подъезд многоэтажного жилого дома. Фото: МЧС РоссииВ Магнитогорске обрушился подъезд многоэтажного жилого дома. Фото: МЧС России
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Во вторник, 1 января, стало известно о приостановке поисково-спасательной операции на месте обрушения жилого дома в Магнитогорске. Как заметили в МЧС РФ, в настоящее время продолжать разбор завалов невозможно, так как появилась реальная угроза обвала в пострадавшей от взрыва части здания.

«Стена седьмого подъезда теряет устойчивость, продолжать работу в таких условиях не представляется возможным», - сказали в спасательном ведомстве.

Причем, по данным МЧС России, работы на месте ЧП продолжатся только после того, как угроза обрушения будет устранена, а на это могут уйти сутки. Как ожидается, именно столько времени потребуется на демонтаж нависающих конструкций и стены седьмого подъезда, сообщает «"КП"-Челябинск».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в минувший понедельник рано утром взрыв бытового газа прогремел в десятиэтажном жилом доме в Магнитогорске, в результате чего обрушился один из подъездов здания. По последним данным, погибли восемь человек, и пятеро пострадали. Между тем судьба еще более 30 жильцов остается неизвестной.

Жертвам взрыва в Магнитогорске несут белые розы.От взрыва бытового газа в Магнитогорске обрушился жилой подъезд.

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