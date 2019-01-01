Прокуратура проверит обстоятельства гибели семи человек при пожаре в Орске
Во вторник, 1 января, стало известно, что прокуратура организовала проверку в связи с пожаром в жилом доме в городе Орск, в результате которого погибли семь человек. Как отметили в надзорном ведомстве, в ходе проверки специалисты дадут оценку деятельности «всех заинтересованных служб, ответственных за проведение профилактической работы с населением».
«Прокурор Оренбургской области Сергей Берижицкий поручил прокурору Советского района города Орска организовать проверку в связи с происшествием в городе Орске», - говорится в сообщении региональной прокуратуры.
Также там подчеркивается, что надзорное ведомство установило контроль за ходом расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели людей при пожаре.
Напомним, как писал сайт kp.ru, пожар вспыхнул в доме, расположенном на улице Салтыкова-Щедрина в Орске, во вторник утром. По последним данным, в результате ЧП погибли семь человек, в том числе трое детей. Все они предположительно отравились угарным газом.