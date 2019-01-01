2019-01-01T12:50:14+03:00
Происшествия

Прокуратура проверит обстоятельства гибели семи человек при пожаре в Орске

Специалисты дадут оценку деятельности всех служб, ответственных за проведение профилактической работы с населением
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Во вторник утром, 1 января, пожар вспыхнул в жилом доме, расположенном в ОрскеВо вторник утром, 1 января, пожар вспыхнул в жилом доме, расположенном в ОрскеФото: предоставлено очевидцем
Изменить размер текста:

Во вторник, 1 января, стало известно, что прокуратура организовала проверку в связи с пожаром в жилом доме в городе Орск, в результате которого погибли семь человек. Как отметили в надзорном ведомстве, в ходе проверки специалисты дадут оценку деятельности «всех заинтересованных служб, ответственных за проведение профилактической работы с населением».

«Прокурор Оренбургской области Сергей Берижицкий поручил прокурору Советского района города Орска организовать проверку в связи с происшествием в городе Орске», - говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Также там подчеркивается, что надзорное ведомство установило контроль за ходом расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели людей при пожаре.

Напомним, как писал сайт kp.ru, пожар вспыхнул в доме, расположенном на улице Салтыкова-Щедрина в Орске, во вторник утром. По последним данным, в результате ЧП погибли семь человек, в том числе трое детей. Все они предположительно отравились угарным газом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава Антидопингового агентства США призвал WADA лишить РУСАДА статуса
МЧС РФ сообщило о сохраняющейся угрозе обрушения дома в Магнитогорске
Украинский телеканал передвинул новогоднее поздравление Порошенко из-за Зеленского
Мэй пообещала открыть новую главу в истории Великобритании в 2019 году
Трамп назвал 2018 год годом «исторических достижений»
Три человека попали в больницу после массовой драки в центре Москвы
Ющенко заявил о насильственном возврате украинцев в XVII век
Американские военные извинились за «новогоднюю» шутку о бомбардировке
В Орске при пожаре в жилом доме погибли семь человек
Новогоднее поздравление Порошенко разозлило интернет-пользователей
МРОТ увеличился до 11280 рублей с 1 января
Появились видео с места обрушения моста в Парке Горького
Ким Чен Ын заявил, что готов к встрече с Трампом в любое время
Минобороны РФ испытает около 200 образцов новейшего вооружения на полигоне Капустин Яр