Глава Антидопингового агентства США призвал WADA лишить РУСАДА статуса

1 Янв. 2019 2019-01-01T13:18:14+03:00

Поводом для этого Трэвис Тайгарт считает непредоставление в срок данных московской лаборатории

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Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт призвал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишить РУСАДА статуса. По его мнению, отстранить Российское антидопинговое агентство нужно, так как оно не выполнило в срок требование WADA - не предоставило вовремя доступ в московскую лабораторию.

«Никто не удивлен, что этот дедлайн проигнорировали. WADA пора перестать идти на поводу у русских и незамедлительно объявить об их несоответствии из-за очередного срыва сроков», - цитирует генерального директора USADA газета The New York Times.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20 сентября WADA полностью восстановило статус РУСАДА. Однако российская сторона обязалась до 31 декабря предоставить полный доступ к данным московской антидопинговой лаборатории.

Между тем эксперты WADA не смогли закончить работу по извлечению данных проверок допинг-проб российских спортсменов за период с 2011-го по 2015 год. Дело в том, что оборудование делегации WADA не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством.