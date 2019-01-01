2019-01-01T13:37:37+03:00
Происшествия

Стало известно состояние пострадавших при обрушении моста в Парке Горького

По последним данным, в результате ЧП травмы получили 13 человек [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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В новогоднюю ночь в Парке Горького обвалился деревянный пешеходный мостВ новогоднюю ночь в Парке Горького обвалился деревянный пешеходный мостФото: Михаил ФРОЛОВ
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Во вторник, 1 января, стало известно о состоянии пострадавших при обрушении моста - пешеходного перехода через каток - в Парке Горького. Как выяснилось, в настоящее время медики оценивают состояние всех 13-ти человек, которые получили травмы в результате ЧП, как удовлетворительное.

«По данным департамента здравоохранения, всем обратившимся своевременно оказана медицинская помощь, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное», - сказали в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Горького.

Также там отметили, что обрушившийся мост будет восстановлен в самое ближайшее время, а каток в Парке Горького планируется открыть уже 2 января. «Каток продолжит работу в штатном режиме со 2 января. Остальные площадки парка работают в штатном режиме», - подчеркнул собеседник ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в Парке Горького обвалился деревянный пешеходный мост. Как отмечалось, в результате инцидента пострадали 13 человек. Между тем тяжелых травм никто из них не получил.

Момент обрушения моста в Парке Горького.

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