Индия и Пакистан раскрыли друг другу местоположение ядерных объектов
Индия и Пакистан в очередной раз обменялись списками своих ядерных объектов и средств. Процедура была проведена в рамках договора от 1988 года о предотвращении нападений на такие установки. Об этом сообщили в пресс-службе министра иностранных дел Индии.
Согласно договору, две соседние южноазиатские страны должны в начале каждого года уведомлять друг друга о ядерных объектах на своих территория. Считается, что именно этот обмен информацией является важнейшей мерой по поддержанию безопасности в регионе.
"Это уже двадцать восьмой по счету обмен такими списками между двумя странами, первый из них состоялся 1 января 1992 года", - сообщается на сайте ведомства.
В заявлении уточняется, что обмен произошел по дипломатическим каналам.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Пакистан и Россия начали переговоры о покупке Исламабадом истребителей Су-35. В Индии такие действия расценили как угрозу национальной безопасности, поскольку новые самолеты заметно повысят боевые возможности соседнего государства.