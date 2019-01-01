2019-01-01T14:41:01+03:00
Политика

Индия и Пакистан раскрыли друг другу местоположение ядерных объектов

Обмен списками произошел в рамках договора от 1988 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Индия и Пакистан обменялись списками ядерных объектовИндия и Пакистан обменялись списками ядерных объектовФото: Андрей АБРАМОВ
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Индия и Пакистан в очередной раз обменялись списками своих ядерных объектов и средств. Процедура была проведена в рамках договора от 1988 года о предотвращении нападений на такие установки. Об этом сообщили в пресс-службе министра иностранных дел Индии.

Согласно договору, две соседние южноазиатские страны должны в начале каждого года уведомлять друг друга о ядерных объектах на своих территория. Считается, что именно этот обмен информацией является важнейшей мерой по поддержанию безопасности в регионе.

"Это уже двадцать восьмой по счету обмен такими списками между двумя странами, первый из них состоялся 1 января 1992 года", - сообщается на сайте ведомства.

В заявлении уточняется, что обмен произошел по дипломатическим каналам.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Пакистан и Россия начали переговоры о покупке Исламабадом истребителей Су-35. В Индии такие действия расценили как угрозу национальной безопасности, поскольку новые самолеты заметно повысят боевые возможности соседнего государства.

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